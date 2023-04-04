Newsweek: решение ОПЕК+ нанесло серьезный удар по отношениям США и Саудовской Аравии

Речь идет о решении сократить нефтедобычу, которое вызвало негативную реакцию в Соединенных Штатах.

Отношения между США и Саудовской Аравии и без того были натянутыми, а сейчас они могут ухудшиться еще больше.

В материале сказано, что за время президентства Джо Байдена разногласия между США и Саудовской Аравией ухудшились, что привело к сближению последней с Китаем и Россией.

Ранее в Саудовской Аравии приняли решение сократить добычу нефти, хотя США просили об обратном.

В ответ американские власти обвинили Саудовскую Аравию в поддержке России и усугублении энергетического кризиса в Европе.