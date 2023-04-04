CBS: Трамп отрицает все 34 предъявленных ему обвинения

По информации телеканала, Дональд Трамп провел около часа в помещении уголовного суда, где проходила процедура его ареста.
Она включала снятие отпечатков пальцев и прочие действия, предусмотренные законом в таких случаях.
После этого Дональд Трамп вошел в зал судебных заседаний, где ему были предъявлены обвинения.
Экс-президент обвиняют в фальсификации деловой документации первой степени. Сам он отрицает все 34 предъявленных обвинения.
Ранее Трамп написал в своей соцсети TruthSocial что не может поверить в происходящее, ситуация кажется ему сюрреалистичной.