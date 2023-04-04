MacRumors: обновление iOS будет недоступно миллионам пользователей iPhone и iPad

Компания Apple при каждом выходе новых версий операционной системы сокращает количество пользователей, которым доступны обновления.

Это делается за счет исключения из списка старых моделей устройств. Например, новая версия iOS 17 не будет устанавливаться на устройства с процессорами A11 Bionic.

Соответственно, обновленную ОС нельзя будет установить на iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 9,7-дюймовый iPad, 12,9-дюймовый iPad Pro первого поколения и базовый iPad пятого поколения.

В 2022 году вышло обновление iOS 16, которое нельзя было установить на iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, а также на несколько моделей iPad.