На заводе «Авторотор» в Калининграде началось производство китайских автомобилей BAIC

На предприятии состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве с представителями офиса BAIC International.

Сообщается, что завод будет выпускать две модели автомобилей. Одна из них – это пятиместный кроссовер BAIC X35.

Второй моделью станет седан BAIC U5 plus, причем оба автомобиля будут производиться на одной конвейерной линии.

Комплектующие для сборки машин будут поставлять из Китая. Пока речь идет только о сборке на базе готового кузова, но к 2024 году планируется запустить производство полного цикла.

Это означает, что на заводе будут варить и красить кузов автомобиля, а также обеспечат локализацию штамповки и лакокрасочной продукции.