Клуб из Саудовской Аравии предложил Мессии вдвое больше денег, чем Роналду

Такой информацией поделился в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо. Он также отметил, что Месси намерен остаться в Европе.

На данный момент за саудовский клуб играет конкурент Мессии Криштиану Роналду. Его контракт предусматривает зарплату в 200 млн евро в год.

Лионель Месси выступает за клуб «Пари Сен-Жермен», до этого он в течение 18 лет играл за «Барлесону».

Контракт Месси с парижским клубом истекает в июне 2023 года. Ранее в СМИ появлялась информация о его возможном переходе в другой клуб.