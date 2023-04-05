Японские ученые рассказали, почему нельзя спать при свете

В рамках эксперимента 550 человек в возрасте 63-84 лет постоянно носили браслеты, которые определяли и фиксировали воздействие света на организм во время сна.

При этом менее половины участников исследования спали в темноте как минимум в течение пяти часов.

Остальные засыпали с включенным телевизором или лампой. Именно эта группа участников эксперимента оказалась наиболее подверженной заболеваниям.

У людей, которые спали при свете, чаще выявлялись сахарный диабет, повышенное артериальное давление, ожирение.

Ученые считают, что негативное влияние связано с нарушением циркадных ритмов, которое происходит при воздействии света на организм во время ночного сна.