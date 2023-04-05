Прокуратура Манхэттена обнародовала обвинение Дональда Трампа по 34 пунктам

Его обвиняют в фальсификациях документации первой степени ради совершения отдельного правонарушения.

Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг заявил, что Дональд Трамп фальсифицировал финансовые документы.

По информации прокуратуры, это было сделано, чтобы скрыть предступления, связанные с президентскими выборами 2016 года.

Адвокат Трампа Тодд Бланш заявил, что процесс политизирован, а обвинение не предполагает нарушений законов штата или страны.

Процесс по делу Дональда Трампа может начаться в январе 2024 года. Но на 4 декабря запланировано очередное заседание по делу в Нью-Йорке.