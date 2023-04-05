Глава Всемирного банка Мэлпас предупредил о росте рисков рецессии в мировой экономике

По его словам, в последние три недели вероятность такой сценария заметно выросла, хотя риск существует в любых обстоятельствах.

Мэлпас также указал, что доходность двухлетних казначейских облигаций США существенно снизилась.

Он уточнил, что это положительные изменения с точки зрения снижения процентных ставок.

При этом он подчеркнул, что стагфляция должна быть заменена значительным объемом производства.

В сочетании с низкими ставками это может обеспечить рост мировой экономики в дальнейшем. Мэлпас считает, что одной из причин падения являются опасения по поводу банкротства банков.