Глава Всемирного банка Мэлпас предупредил о росте рисков рецессии в мировой экономике

01:17 2023-04-05

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил о повышении риска рецессии в мировой экономики.

По его словам, в последние три недели вероятность такой сценария заметно выросла, хотя риск существует в любых обстоятельствах.

Мэлпас также указал, что доходность двухлетних казначейских облигаций США существенно снизилась.

Он уточнил, что это положительные изменения с точки зрения снижения процентных ставок. 

При этом он подчеркнул, что стагфляция должна быть заменена значительным объемом производства.

В сочетании с низкими ставками это может обеспечить рост мировой экономики в дальнейшем. Мэлпас считает, что одной из причин падения являются опасения по поводу банкротства банков.