Руперт Мердок отменил помолвку с Энн Лесли Смит

Двумя неделями ранее 92-летний медиамгнат утверждал, что 66-летняя Смит станет его последней женой.

Он подарил ей кольцо с бриллиантом за 2 млн фунтов стерлингов. Пара планировала пожениться летом.

Однако СМИ сообщают, что помолвка разорвана, хоть и не называют точных причин. По некоторым данным, невесте оказалось слишком сложно постоянно быть на виду.

Смит и Мердок встретились в сентябре прошлого года на мероприятии на его винограднике в Калифорнии. Это было всего через месяц после того, как мистер он развелся предыдущей женой Джерри Холл.