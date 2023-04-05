JPMorgan: банковские потрясения в США еще не закончились, будут долгосрочные последствия

По его словам, банковская система испытывает стресс после краха Silicon Valley Bank и спасения Credit Suisse со стороны UBS в прошлом месяце.

Он утверждает, что вероятность рецессии на рынке существенно выросла. Это вызовет некоторое ужесточение финансовых условий, поскольку банки и другие кредиторы становятся более консервативными.

Вместе с тем он отметил, что крах 2008 года ударил по крупным банкам, ипотечным кредиторам и страховщикам с глобальными взаимосвязями, а нынешний банковский кризис затрагивает гораздо меньше финансовых игроков и меньше проблем, которые необходимо решить.

Он также подчеркнул, что неустойчивые требования к капиталу в стресс-тестах и постоянная неопределенность в отношении будущих правил наносят ущерб банковской системе, но не делают ее более безопасной.