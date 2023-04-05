Мексика просит у Китая помощи в борьбе с фентанилом и критикует США

Обрадор просит помощи в контроле поставок фентанила после заявлений США о том, что Мексика не делает достаточно, чтобы остановить незаконный оборот синтетического опиоида.

Выступая на пресс-конференции, Лопес Обрадор сказал, что письмо сформировалось после недавнего визита американских законодателей, в ходе которого они предложили ему поговорить с Китаем, чтобы обсудить угрозу фентанила.

Фентанил обвиняют в том, что он спровоцировал всплеск смертей от передозировки в США, а республиканские законодатели особенно обвинили Мексику в том, что она не смогла остановить наркокартели, производящие и продвигающие на север сильнодействующее болеутоляющее средство.

Лопес Обрадор говорит, что в Мексике возникли лаборатории по производству фентанила, и он сообщил Си, что в прошлом году правоохранительные органы уничтожили почти 1400 подпольных лабораторий, где смешивали наркотик с другими веществами, и изъяли семь тонн этого вещества.

Лопес Обрадор говорит, что Мексика не производит фентанил и что картели покупают его напрямую в Азии. В письме он сказал, что только 30% наркотиков, потребляемых в США, ввозятся через Мексику.