В Нью-Йорке взят под арест экс-глава Белого дома Дональд Трамп

Арест бывшего лидера США произошел в офисе окружного прокурора Манхэттена, где ему были зачитаны все обвинения.

Как рассказали в "Комсомольской правде", все обошлось без наручников, однако отпечатки пальцев у экс-президента взяли, сделали также привычные фото в профиль и анфас.

После двухчасового заседания, с Дональда Трама был снят арест, и он свободно покинул здание суда.

На улице его ожидали сотни поддерживающих граждан, которые обещали устроить протест при задержании своего лидера.

45-й по счету, он стал первым из президентов Америки, которого обвинили в уголовных преступлениях.

Сам экс-президент воспринимает все случившееся как нечто неправдоподобное и даже сюрреалистичное. В его собственной соцсети Трамп прокомментировал арест.

Он написал, что ему с трудом верится, что подобное происходит в его стране.

Виноватым Трамп себя не признал, если суд решит иначе, то бывшему главе Белого дома грозит или огромный штраф или 136 лет тюрьмы.

При этом формально, несмотря на все неприятности с судом, согласно американскому законодательству, он имеет право продолжать участвовать в предвыборной кампании.

Кроме того, закон не запрещает избранному главе государства оставаться на посту, даже при отбывании срока.

Как известно, арестованному предъявили обвинения более чем по 30 пунктам.

Все они имеют отношение к мошенничеству в бизнес-сфере, но самый серьезный касается "дела Сторми Дэниелс", порноактрисы, у которой якобы ранее был роман с женатым Трампом.