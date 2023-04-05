Брюссельцы вышли на митинг против поставок военной помощи Украине

Протест приурочен к встрече руководителей внешнеполитических структур стран-участниц НАТО.

Дипломаты собрались в этот день как раз для обсуждения нового комплекса военной помощи украинской стороне.

В числе протестующих сотни людей, включая активистов из самой Бельгии, а также граждан Франции, ФРГ, Испании, Италии. Сюда пришли также выходцы из России, Украины.

На митинг демонстранты принесли большой портрет убитого военкора Владлена Тарковского.

Как сообщает источник, с момента начала СВО это первая акция такого рода, которая проходит прямо возле штаб-квартиры НАТО.

Организатор протеста - ассоциация SOS Donbass, которая выступает против поставок оружия киевскому режиму и предлагает мирное решение конфликта России и Украины.

Как заявляют инициаторы протеста, цель акции еще раз указать мировому сообществу на то, что Альянс всегда был агрессором и начинателем войн, все последние 74 года.