Клинтон чувствует «личную ответственность» за то, что призывал Украину к отказу от ядерного оружия

Такое заявление Билл Клинтон сделал во время беседы с ирландским телеканалом RTE.

По поводу текущих событий в Украине Клинтон сказал, что, возможно, в будущем украинские власти будут согласны обсуждать мирное урегулирование конфликта с Россией.

Тем не менее, на данном этапе развития ситуации, экс-глава США призвал к дальнейшей поддержке ВСУ.

Клинтон:

Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее оружие.

Будапештский меморандум, подписанный Россией, Украиной, США, Великобританией 5 декабря 1994 года, включал следующее: Украина отказывается от своего ядерного оружия, Москва, Лондон, Вашингтон обязуются обеспечивать безопасность Киева.

Сергей Лавров, министр иностранных дел, ранее отмечал: Будапештскому меморандуму сопутствовала декларация, которую приняли Украина и Франция.

Согласно документу все стороны должны защищать права национальных меньшинств и соблюдать принципы ОБСЕ. Как заявил Лавров, Украина до сих пор игнорирует эту декларацию.