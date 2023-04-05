В Чебоксарах отменен концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной

Выступление лидера группы "Ночные снайперы" отменили в Чебоксарах, сообщает Рамблер. Такое заявление сделал глава администрации города Денис Спирин в своем Телеграмм-канале.

Один из пользователей сети поинтересовался у Спирина, почему концерт Дианы Арбениной все еще в анонсах.

Денис, повторю вопрос: почему 14 апреля 2023 года в городе будет выступать артист (Д. Арбенина), который против СВО? Вы, получается, не поддерживаете наших солдат? Неужели так сложно ответить на этот простой вопрос? — выразил возмущение один из комментаторов.

В ответ Денис Спирин заявил: концерт Арбениной и ее коллектива «Ночные снайперы», запланированный на 14 апреля, не состоится. Глава администрации также уточнил, что уведомление об отмене выступления уже отправили организатору концерта.

Ранее в Новосибирске, Барнауле, Кемерове отменили выступления российского музыканта Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель. В Сети при этом распространилась информация, что певец на самом деле планировал посетить города Сибири.