В зоопарке Москвы обезьяна откусила пальцы четырехлетней девочке

Рядовой поход в зоопарк закончился в Москве страшным происшествием. Как сообщает Супер.ру со ссылкой на Mash, четырехлетняя Злата вместе с родителями пришла в «Планету обезьян» на Калужском шоссе, чтобы посмотреть на животных.

По всей вероятности, крошка решила угостить одну из обезьян. Ее отец не стал отговаривать ребенка от опасной затеи, и даже перенес девочку через заграждение.

И тогда глава обезьяньего семейства из породы мангобеев, желая защитить беременную самку, вцепился в руку ребенка.

Самец стал зубами рвать пальцы малышки и, хотя персонал зоопарка сразу оказал первую помощь, вызвал скорую, врачи были вынуждены провести ампутацию фаланг двоих пальцев правой руки.

Помимо этого, у крохи - множественные раны от укусов. На кадрах, предоставленных Telegram-каналом зоопарка, видно, что в вольерах соблюдаются правила безопасности, и таблички возле каждой клетки гласят: протягивать руки к вольеру и тем более кормить обезьян запрещено и опасно.