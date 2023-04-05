Ядерная война между Россией и Соединенными Штатами Америки неизбежна

Как сообщает "Правда.ру", Пол Крейг Робертс, бывший член администрации Вашингтона, ядерная война между РФ и США неизбежна.

И виновата в этом неправильная политика Белого дома.

По мнению эксперта, власти США собираются "уничтожить препятствие в виде России", которое мешает Вашингтону достичь мировой гегемонии, что непременно закончится ядерной войной.

Политик напомнил о том, что Владимир Путин уже неоднократно делал заявления о намерениях Запада уничтожить Россию.

Никаких реакций в ответ со стороны США не последовало. В настоящий момент руководство Москвы уже не верит никаким гарантиям, который могут быть предложены Вашингтоном.

По мнению автора статьи, будущего ждать не стоит - оно уже не наступит, и людям стоит просто ценить настоящее и "наслаждаться жизнью".