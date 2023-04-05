Что любит укроп: как вырастить зелень пышной и здоровой, чтобы она была на столе весь сезон

Как заложить грядку с укропом так, чтобы свежая зелень была на столе весь сезон? Автор канала "Зеленые истории" на платформе Дзен советует начать с выбора оптимальных сортов.

При этом надо учесть, что сроки созревания должны быть разными.

По ее словам, в комбинированной посадке есть множество выгод: укроп будет радовать с весны до осени. В списке приоритетов эксперта - такие сорта, как “Изумруд”, “Аллигатор”, “Алмаз".

Таким образом можно будет избежать необходимости подсева каждые 10 дней. Нужно просто посеять укроп два раза за сезон (в начале мая-конце июля) в открытом грунте. А в теплице - ранней весной и осенью).

Очень важно знать, на какой почве растет укроп. Туда ни в коем случае нельзя вносить золу или свежий навоз: землю надо заправить биогумусом. Кислотность должна быть нейтральной: укроп одинаково не любит как кислые, так и щелочные почвы. Всхожесть семян улучшит внесение агромела.

Перед посевом грунт надо хорошо перекопать, по возможности - внести разрыхлитель: например, обычный речной песок.

Посев проводить по бороздам глубиной до 3 см. После посева присыпать грунтом, полить теплой водой и накрыть пленкой. Так можно заметно ускорить появление всходов. Как только они появятся, пленку надо сразу снять.

После появления всходов нужно защитить и подкормить всходы укропа. Для этого 40 мл 10-процентного нашатырного спирта добавить в 10 л воды. Плюс сюда же - полчайной ложки лимонной кислоты. Зелень будет расти пышной и душистой.

От нашествия слизней укроп нужно защитить, поливая раствором воды с нашатырным спиртом примерно 1 раз в 5 дней.