Недавно вокруг древнейшего мужского монастыря, который в последнее время находится в центре внимания СМИ, разгорелся еще один скандал.

Власти Киева в приказном порядке потребовали от местных монахов покинуть помещение церкви. Самого Митрополита обвинили в "сотрудничестве с РФ".

После этих событий кресты монастыря неожиданно и по непонятным причинам начали чернеть.

В начале этого года ПЦУ (Православная Церковь Украины), нарушая закон, самовольно захватила часть монастыря. Здесь прошли богослужения на Рождественские и Крещенские праздники.

Митрополит заявил, что кресты всегда были желтого цвета, пока не случился большой грех.

Ранее из уст Дмитрия Медведева прозвучало предупреждение Владимиру Зеленскому о том, что его ждет Божья кара за Киево-Печерскую лавру.