У Леонардо Ди Каприо новый роман, на этот раз с британской телеведущей

У звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо - новая дама сердца. Свой выбор актер остановил на 28-летней популярной британской телеведущей. Тем самым, отмечают злопыхатели, артист изменил своему амплуа встречаться только с теми девушками, которым нет 25-ти.

Сам Леонардо о своем новом романе помалкивает. Как разведали журналисты, Ди Каприо отправил своей подруге розы в качестве романтического жеста после того, как познакомился с девушкой в компании общих друзей.

Затем пара провела вместе пару ночей в Лондоне —это совпало с церемонией вручения премии BAFTA. Влюбленных видели вместе и в Нью-Йорке, а в минувшем марте - в Париже.

Майя и Лео в постоянном контакте и уже были на нескольких свиданиях. Оба недавно разорвали предыдущие отношения, и никуда не торопятся — развлекаются и смотрят, как все идет, — говорит информатор.

Знаменитости живут в разных странах, и это заставляет их привыкать к дискомфорту. У Майи ранее были отношения на расстоянии, потому она понимает, что это тяжело, и не оставляет бойфренда без внимания.

Девушка полгода назад разорвала помолвку с 26-летним баскетболистом Беном Симмонсом из Австралии.