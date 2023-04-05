Умер звезда сериала «Склифосовский» Владимир Левашев

Известный актер Владимир Левашев умер на 73-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра «Модерн» сообщает Космополитен.

Владимир Сергеевич служил в "Модерне" свыше 20 лет, на сцене театра он воплотил огромное количество образов. Он был настоящим профессионалом, другом и наставником для актеров разных поколений, — отметили коллеги актера.

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов считает Левашева гениальным актером и очень светлым человеком.

Первый зал театра в память об артисте будет назван залом имени Владимира Левашева, – пообещал худрук.

Владимир Левашев родился 18-го июня 1950 года. После окончания школы будущая звезда поступил в Школу-студию Московского художественного театра имени Чехова, а затем устроился в театр «Модерн».

Левашев сыграл во многих постановках, в том числе - «Дядюшкином сне», «Путешествии Маленького принца», «Старом доме», «Петле» и других.

Владимир Сергеевич известен также, как диктор и актера дубляжа, он адаптировал для российского зрителя свыше ста зарубежных фильмов, мультфильмов, телесериалов.

Левашев также снимался в сериалах «Склифосовский», «Наши соседи-2», кинофильмах «На исходе лета», «Необыкновенное путешествие Серафимы», «Силы взаимодействия» и других.