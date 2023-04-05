Константинов: по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки

«Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — цитирует Константинова информагентство «РИА Новости».

Политик добавил, что территории Украины, где местное население разговаривает на русском языке, будут взяты под контроль России, что «даст нам гарантию безопасности».

Константинов отметил, что коллективный Запад будет предпринимать попытки удержать за собой некоторые украинские территории.