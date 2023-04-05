По словам корреспондента, руководство США спровоцировало сильнейший кризис в стране, который может привести к краху американской империи.

Об этом рассказали представители РИА Новости.

По версии Джундефа, Америка стала адской дырой, где правящие круги диктуют свои законы по своей прихоти, подрывая экономику, пренебрегая мечтами американских граждан и ликвидируя всех, кто преграждает им дорогу.

Американский обозреватель высказал глубокое сожаление о том, что происходит с его страной:

Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, а жизнь менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а юбилей Америки отмечается всего через три года.

Как подчеркнул Брайан Джундеф, Белый дом не принимает никаких мер для предотвращения упадка в стране, и при этом еще старается ускорить этот процесс.