Лучше не бывает: какой состав для укоренения петунии творит чудеса

Пикировку можно производить тогда, когда сеянцам петунии будет немногим больше 3-х недель. Оптимальный для этого возраст - 25 - 26 дней, уточняет автор канада Зеленые истории на платформе Дзен.

После пикировки нужно запустить процесс ускоренного корнеобразования. Чем мощнее будут нарощенные корни на этом этапе, тем роскошнее будут цветы.

Чем их для этого нужно подкормить? Специалист советует воспользоваться монофосфатом калия, аммиачной селитрой и янтарной кислотой.

Для приготовления раствора нужно в 1 л воды добавить 1 ст.л. монофосфата калия и чуть более половины 1 ч.л. аммиачной селитры, 2 гр. порошка янтарной кислоты. Все перемешать, перелить в бутылку и маркировать.

После пикировки петунии надо поставить в затемненное место, полить чистой теплой водой. Через 2-3 дня растение полностью восстановит свой тонус.

Когда листья опять станут упругими, можно использовать приготовленный состав. Для этого взять из бутылки 100 мл раствора, развести теплой водой до 2 литров. И поливать пикированные петунии, как обычно, но перед поливом грунт надо увлажнить.

Спустя 10 дней подкормку повторить. Но обычно после первого раза уже видно, как петуния задает скорость в развитии. Повышенное содержание фосфора, в сочетании с янтарной кислотой, запускает процесс наращивания корневой системы. Чем корней больше, тем степень поглощения почвенного раствора выше.