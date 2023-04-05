Уменьшение добычи нефти троекратно ударит по Западу, а Россия будет в выигрыше

При этом Россия находится в этой ситуации в выигрышной позиции.

Из публикации Лоуфорд:

Западу нанесён тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут.

Как утверждает Мелисса Лоуфорд, что в отношениях с Саудовской Аравией победа достанется Владимиру Путину, потому что увеличение цен хотя бы на доллар приведет к значительному росту доходов Российской Федерации, а именно к приблизительной прибыли в 2,7 млрд долларов в год.

Журналистка полагает, что санкционные меры, касающиеся российских топливных ресурсов, слегка опоздали. Они вступили в действие только в конце 2022 года.

Однако с началом уменьшения доходов Москвы "вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул".

Теперь Россия будет "зарабатывать", в то время как Запад начнет "слабеть под давлением инфляции".

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков:

Стало приятной неожиданностью, что многие страны ОПЕК+, как и мы, приняли такое решение о сокращении добычи. <...> Это толкнёт цены на нефть вверх.

Как известно, цена на нефть Brent уже выросла сразу на 8% - с 80 до 86 долларов за баррель.