Уменьшение добычи нефти троекратно ударит по Западу, а Россия будет в выигрыше

При этом Россия находится в этой ситуации в выигрышной позиции.
Из публикации Лоуфорд:
Западу нанесён тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут.
Как утверждает Мелисса Лоуфорд, что в отношениях с Саудовской Аравией победа достанется Владимиру Путину, потому что увеличение цен хотя бы на доллар приведет к значительному росту доходов Российской Федерации, а именно к приблизительной прибыли в 2,7 млрд долларов в год.
Журналистка полагает, что санкционные меры, касающиеся российских топливных ресурсов, слегка опоздали. Они вступили в действие только в конце 2022 года.
Однако с началом уменьшения доходов Москвы "вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул".
Теперь Россия будет "зарабатывать", в то время как Запад начнет "слабеть под давлением инфляции".
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков:
Стало приятной неожиданностью, что многие страны ОПЕК+, как и мы, приняли такое решение о сокращении добычи. <...> Это толкнёт цены на нефть вверх.
Как известно, цена на нефть Brent уже выросла сразу на 8% - с 80 до 86 долларов за баррель.