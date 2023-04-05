В посольстве РФ считают очередную помошь США Украине шагом к эскалации конфликта

Посольство России в Соединенных Штатах прокомментировало намерение Вашингтона передать Украине вооружение на сумму около 2,6 млрд долларов.

Это действие приведет к эскалации конфликта.

Дипмиссия РФ призвала американское руководство "трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта".

Как отметили российские дипломаты, Россия не намерена отказываться от поставленных задач "в рамках спецоперации".

Также в посольстве РФ заявили, что Белый дом не волнует судьба украинцев, настоящая цель поддержки Украины - сделать Киев постоянной угрозой для безопасности России.

Как считают представители российского посольства, лицемерная позиция Вашингтона с намерением затянуть войну на Украине и стремлением к эскалация конфликта с помощью военных поставок ведут к росту жертв среди мирного населения.