Белорусский президент поздравил иудеев с Песахом

Из поздравительной речи белорусского лидера:

Светлый праздник для иудеев особенно дорог как напоминание о том, что искренняя вера в Божественную силу творит чудеса. Это время великой радости и гордости за свой народ, одержанную им победу и освобождение от порабощения после тяжких испытаний.

Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь является домом для нескольких поколений сыновей и дочерей еврейского народа.

Все они, существуя в многоконфессиональной и многонациональной семье, способствуют созиданию будущего страны в соответствии с принципами преемственности и справедливости.

Президент пожелал здоровья, счастья и благополучия еврейским семьям, а также мира, любви, взаимопонимания и тепла.