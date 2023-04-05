МИД Беларуси заявило о нацеленности страны на развитие интеграции с Россией

«Особо отмечаем подтвержденную в концепции приверженность Москвы развитию стратегического взаимодействия и углублению интеграционных процессов с Республикой Беларусь», — цитирует заявление пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства информагентство «РИА Новости».

В белорусском МИДе подчеркнули факт того, что официальный Минск также нацелен на развитие интеграции с Россией.

Отмечается, что Беларусь поддерживает «декларируемую в качестве стратегической цели готовность России оказывать союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития», вошедшую в новую концепцию внешней политики Российской Федерации.