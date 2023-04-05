Магазины бывшей Zara под новым названием откроют в России в апреле-мае

Евтухов уточнил, что в конце марта правкомиссия одобрила продажу активов испанской группы Inditex в России компании Fashion And More Management, зарегистрированная в ОАЭ.

Ранее Inditex сообщала, что договорилась о продаже активов с давним партнером - инвестиционной Daher Group, чья дочерняя компания развивает по франшизе Zara и другие марки Inditex в странах Ближнего Востока.

Новый владелец получит 245 магазинов – чуть меньше половины точек, которыми управлял Inditex в России, которые вскоре начнут работать под новыми вывесками MAAG, DUB, ECRU, VILET.