Погребняк разорвала отношения с мужем из-за его многочисленных измен

О том, что футболист Павел Погребняк изменяет жене, в курсе не только Мария.

Спортсмена не раз видели в компании девушек модельной внешности в увеселительных заведениях Москвы.

О том, что пара рассталась, сообщает издание "StarHit".

После того как Мария вернулась со съемок шоу "Новые звезды в Африке", супруги много ссорились, выясняли отношения и в итоге решили расстаться.

История любви Павла Погребняка и Марии, тогда еще Шаталовой, началась в школе, когда она училась в 7 класса, а он в 10-м.

Расписались возлюбленные только в 2014 году, хотя до этого у них уже были дети. У пары трое сыновей: Артему - 15 лет, Павлу - 13, а младшему Алексею - 11.