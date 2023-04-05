Libero: итальянец обнаружил тайник с 23 млн итальянских лир в доме покойного отца

Деньги были спрятаны в одной из картин XVI века, которая принадлежала недавно умершему художнику, который также проживал в Бриндизи.

После обнаружения данной находки, итальянец обратился в городское отделение Банка Италии с просьбой об обмене бывшей национальной валюты, но служащие центробанка объяснили мужчине, что лиры с 2012 года обмену на евро не подлежат.

Итальянец, после неудачной попытки обмена лир на евро в отделении Банка Италии, обратился в ассоциацию Giustitalia, специалисты которой уже готовят судебный иск, чтобы добиться обмена 23 миллионов итальянских лир на почти 12 тысяч евро.