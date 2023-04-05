Трамп заявил, что доллар теряет функции мировой валюты

Эти слова 45-го президента США прозвучали в ходе его выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По мнению Трампа, в Соединенных Штатах Америки сейчас бардак. Как полагает бывший американский лидер, экономика страны рушится, инфляция вышла из-под контроля, американская валюта утрачивает свои позиции и вскоре доллар больше не будет использоваться в качестве стандарта при расчетах. Как подчеркнул Трамп, это станет крупнейшим провалом Соединенных Штатов Америки за последние 200 лет.

Летом 2022 года в США годовой индекс потребительских цен достиг многолетнего максимума в 9,1%. Это стало самым большим ростом с ноября 1981 года. Высокая инфляция заставила ФРС проводить более жесткую денежно-кредитную политику. В частности, учетная ставка была повышена регулятором на 450 б.п. — с почти нулевого уровня до диапазона 4,5–4,75%. В марте 2023 года поступила информация о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки замедлилась до минимума с сентября 2021 года. При этом потребительские цены в данной стране по итогам февраля выросли в годовом исчислении на 6%.