В лунку по два: оригинальный метод пересадки перцев повышает урожайность

Кто не хочет, чтобы капризные перцы росли здоровыми и хорошо плодоносили? Практичные дачники экспериментальным путем убедились: если при пересадке в теплицу кусты сажать сразу по два, они будут крепче и порадуют урожаем.

Как это работает на практике? До высадки на постоянное место нужно раз в 2 недели подкармливать культуру "Экосилом", почву припудривать золой.

В теплицу пересаживать саженцы в конце апреля. Лунки сделать рядами - на расстоянии 30-40 см друг от друга. На дно уложить немного перепревшего навоза, присыпать землей, полить. И, не заглубляя, высадить растения.

В каждую яму поместить по 2 саженца. Кусты в итоге получатся сильные - как одно целое. Поливать трижды в неделю отстоянной либо дождевой водой. Иногда в нее можно добавить немного марганцовки.

Через 10 дней после пересадки нужно подкормить растения зольным раствором трав - в целом три раза за сезон. При необходимости опрыскать либо пролить под корень "Экосилом".

Кусты формировать не нужно - только подвязывать и обрезать нижние листья, чтобы они не касались земли. Шикарный урожай гарантирован.