В лунку по два: оригинальный метод пересадки перцев повышает урожайность

11:49 2023-04-05

Такая посадка дуэтом делает растение крепче и устойчивее, у него повышается иммунитет.

Кто не хочет, чтобы капризные перцы росли здоровыми и хорошо плодоносили? Практичные дачники экспериментальным путем убедились: если при пересадке в теплицу кусты сажать сразу по два, они будут крепче и порадуют урожаем.

Как это работает на практике? До высадки на постоянное место нужно раз в 2 недели подкармливать культуру "Экосилом", почву припудривать золой. 

В теплицу пересаживать саженцы в конце апреля. Лунки сделать рядами - на расстоянии 30-40 см друг от друга. На дно уложить немного перепревшего навоза, присыпать землей, полить. И, не заглубляя, высадить растения. 

В каждую яму поместить по 2 саженца. Кусты в итоге получатся сильные - как одно целое. Поливать трижды в неделю отстоянной либо дождевой водой. Иногда в нее можно добавить немного марганцовки.

Через 10 дней после пересадки нужно подкормить растения зольным раствором трав - в целом три раза за сезон. При необходимости опрыскать либо пролить под корень "Экосилом". 

Кусты формировать не нужно - только подвязывать и обрезать нижние листья, чтобы они не касались земли. Шикарный урожай гарантирован. 