МИД РФ потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Это заявление сделал спецпредставитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

В опубликованном документе говорится, что в России глубоко переживают за судьбу владыки Павла, помещенного под домашний арест в электронных кандалах.

Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова украинского президента Зеленского, заявившего, что Украина — это территория самой большой религиозной свободы.

Как подчеркнул Аскальдович, украинские власти упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине.

Дипломат отметил, что данный факт цинично подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк, заявивший, что надо было зачистить украинскую православную церковь сразу же после начала специальной военной операции.

Аскальдович заявил, что в России возмущены грубым актом произвола против канонической Украинской православной церкви и обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, находящихся под угрозой физической и моральной расправы.