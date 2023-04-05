5 весенних сорняков, которые заменят первую зелень в салате и избавят от авитаминоза

Съедобные сорняки можно встретить на любом дачном участке. Если дачи нет, то их можно найти на любой лесной опушке. Главное, выбрать место вдали от оживленной трассы.

Сныть обыкновенная

В пищу используют молодые листики сныти.

Это, пожалуй, первый сорняк, который появляется из земли после схода снега. В апреле молодые побеги растения очень нежные.

На вкус слегка напоминают морковную ботву.

Листья растения можно есть сырыми в салатах, добавлять в супы, тушить.

Крапива двудомная

По весне крапива - просто незаменимый продукт для тех, кто хочет разнообразить свое меню и оздоровить организм.

В сыром виде это растение не едят, из-за его жгучести. Перед употреблением в пищу, крапиву ошпаривают кипятком.

Из растения варят суп, делают холодник, тушат и добавляют в салаты.

Одуванчик

Это растение всем знакомо с детства. Но не многие задумываются, что его можно и, даже нужно, есть.

Молодые листики одуванчика похожи по вкусу на салатный цикорий. Их добавляют в салаты, тушат. А из цветков варят очень вкусное варенье.

Примула обыкновенная

Примула выходит из земли, как только сходит снег. Она одна из первых зацветает на клумбах.

Ее листья съедобны и полезны. По вкусу напоминают шпинат. Листья примулы добавляют в весенние салаты.

Мокрица (звёздчатка средняя)

С этим злостным сорняком приходится бороться каждому огороднику. Однако это не только назойливая сорная трава, но и съедобная витаминная зелень.

Нежные и сочные молодые побеги заменят шпинат и другую традиционную зелень в салатах, можно добавлять мокрицу в омлет.