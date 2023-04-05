Боррель потребовал от Китая «позитивного поведения»

Эти слова главы европейской дипломатии прозвучали в ходе его выступления на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса с партнерами из индийского и тихоокеанского регионов, на которой будет обсуждаться растущее сотрудничество Москвы и Пекина и угрозы, которые оно создает для государств НАТО.

Как отметил Боррель, Евросоюз намерен продолжать и развивать конструктивное сотрудничество с Китайской Народной Республикой для решения проблем глобального характера. Боррель подчеркнул, что Евросоюз желает иметь партнерские отношения с Китаем — но при этом от Пекина ждут, что он будет вести себя как позитивный глобальный игрок, особенно в том, что касается российской военной спецоперации на Украине.

Ранее руководитель европейской дипломатии анонсировал свое намерение посетить Китайскую Народную Республику с официальным визитом.