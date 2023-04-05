Секрет хрустящего редиса: какие для этого нужно сделать шаги

Нередко плоды редиса даже у бывалых огородников получаются мелкими и даже горьковатыми, трескаются. Как ухаживать за культурой, чтобы результат был эффективным?

Прежде всего нужно позаботиться о плодородии почвы. Потому при подготовке грядки нужно внести в грунт 30 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата и калийной соли - на 1 кв. м. Когда появятся всходы, - подкормить их азотными удобрениями - из расчета 10-15 г на 1 кв.м.

Перед тем, как сеять грядку, прямо на нее можно набросать хвороста, собранного после обрезки сада, и поджечь. Редису нравится прокаливание грунта и сама зола.

Чтобы семена взошли быстрее, перед посевам их нужно прорастить. Для этого рассыпать между слоями марли и так опустить в теплую воду на пару часов. Потом держать в марле в теплом месте, пока не прорастут.

Бороздки располагать на расстоянии 10-15 см, семена - через 3-4 см один от одного. Заделывать на глубину около 2 см. Замульчировать грядки торфом.

Чтобы редис рос все лето, нужно подсевать его в несколько сроков, с периодичностью в 10 дней. В холодную погоду поливать редко и умеренно, в жаркую - расход нормы 10 л на 1 кв.м. Почву часто рыхлить, чтобы не было корки.

Если редис растет медленно, листья бледнеют - значит, его надо подкормить коровяком. Для этого в 10 л воды развести 1 ч.л. мочевины и 1 ст.коровяка. На 1 кв. м нужно внести 5 л.