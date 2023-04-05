Ротару распродает российскую недвижимость в тайне ото всех

После запуска спецоперации София Ротару вернулась в Украину, отказавшись от концертов на территории России.

Также исполнительница оказывала финансовую помощь ВСУ.

Сейчас же появились сведения о том, что София Михайловна распродает все недвижимое имущество, которым владеет в российском государстве.

Артистка успела уже распрощаться со своей квартирой в Крыму, теперь же ищет покупателя на свой отель, стоимость которого оценивается в 2 500 000 000 российских рублей.

Окружение знаменитости утверждает, что у Ротару имеются огромные сбережения, в банках которые она и не думала хранить.

По слухам, все нажитое звезда сцены держала в своем доме в украинской столице. Для этих целей в особняке было построено специальное хранилище.

Известно, что в Крыму у украинки имеется также дача, в российской столице - шикарные апартаменты, а в центре Ялты артистка владеет отелем "Вилла София".