Радиостанцию Крутого Русское музыкальное телевидение закрыли по решению Роскомнадзора

Решение о закрытии радиостанции "Русское музыкальное телевидение" принято Роскомнадзором.

Дело в том, что единица СМИ была зарегистрирована 20 лет назад, но за это время ни одного раза не вышла в эфир.

Ревизия государственной инстанции показала, что отсутствуют следы какого-либо функционирования зарегистрированного объекта: ни одного материала или эфира обнаружено не было.

Решение об аннулировании СМИ уже подтверждено в судебном порядке.

Владельцами радиостанции числились Вячеслав Кормильцев, стоящий у истоков популярного канала МузТВ, и композитор Игорь Крутой.