5 апреля колумнист французской газеты Le Figaro Рено Жирар опубликовал новую колонку, в которой выразил уверенность в неизбежности краха американского доллара. По мнению Жирара, внешняя и внутренняя политика действующего правительства Соединённых Штатов ведёт к мировой дедолларизации.

Рено Жирар уверен, что нынешняя администрация Вашингтона совершила цепочку нерациональных действий, которая спровоцирует свержение долларовой гегемонии на планете, что лишит доллар статуса мировой резервной валюты, тем самым низведя США из статуса сверхдержавы в ранг третьесортного государства.

При этом Жирар отметил, что команда Джозефа Байдена сознательно прекратила доллар в оружие, намереваясь навредить российской экономике посредством масштабных санкций, от которых в действительности пострадали лишь сами Соединённые Штаты и их европейские партнёры.

Аналогичное мнение выразил обозреватель журнала American Thinker Брайан Джундеф, который полагает, что ровно через три года США ждёт тотальный кризис государственности, который сопряжён с теорией о том, что империи существуют лишь 250 лет. Джундеф напомнил, что через три года история существования Америки будет насчитывать уже тысячелетия.

Также Брайан Джундеф выразил озабоченность тем, что его потомки застанут Соединённые Штаты в упадке, хотя когда-то американское государство было великой страной.