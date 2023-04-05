Панцеровас: президент Литвы Науседа скрыл своё членство в партии КПСС

В среду днём, 5 апреля, литовский журналист-расследователь Довидас Панцеровас сообщил, что он получил доступ к сенсационным архивным фотографиям, которые свидетельствуют о том, что действующий президент Литвы Гитанас Науседа состоял в Коммунистической Партии Советского Союза.

По данным Панцероваса, Науседа вступил в ряды КПСС ещё в 1988 году и был активным участником жизни советской партии, исповедуя идеи коммунизма на политическом поприще Литвы. Вместе с тем журналист утверждает, что Гитанас Науседа сознательно скрыл своё участие к компартии, когда баллотировался на пост литовского президента в 2019 году.

В качестве подтверждения своих слов Довидас Панцеровас опубликовал архивную чёрно-белую фотографию, которая доказывает, что Науседа действительно имел партийный билет КПСС, соответственно являясь членом данной фракции. На фото вида фото присутствует партбилет молодого Гитанаса Науседы, заверенный печатью и подписью секретаря партии.

Характерно, что к текущему моменту Науседа никак не прокомментировал публикацию Панцероваса, категорически отказываясь подтверждать или опровергать сведения о своём прежнем участии в советской коммунистической партии. Вместе с тем в литовском сегменте интернета уже идёт активное обсуждение данных фотографий, и многие из пользователей осуждают политика за сокрытие важных фактов.

Известно, что правительство Литвы наряду с другими прибалтийскими странами и руководством Польши занимают самую агрессивную из всех членов НАТО позицию в отношении российской спецоперации на Украине.