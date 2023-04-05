Цитрусовые против тли, клеща, белянки: как приготовить кардинальное снадобье от вредителей

От кого может защитить масса из цитрусовых корок?

От тли

Для этого 1 ст. сырья нужно залить 10 л холодной воды, настаивать 4-5 дней, процедить. Опрыскивать растения раз в 3-4 дня. Результат будет заметен после 2-3 обработок.

Против паутинного клеща

2 стакана цитрусовой составляющей, 200-300 г свежей измельченной травы полыни залить 10 л воды. Настаивать 5 дней, процедить, добавить 3 ложки натертого хозяйственного мыла (для прилипания). Опрыскивать раз в неделю.

От капустной белянки

1 ст. корок надо 4 дня настоять в 10 л воды, процедить. Добавить 2 ст.л. средства для мытья посуды. Опрыскивать капусту раз в неделю.

Против муравьев

Горсть корок размочить в теплой воде. Раскопать верхушку муравейника и выложить сверху кашицу из цитрусовых. Муравьи с насиженного места уйдут куда подальше.