Концерт группы Ночные снайперы с Арбениной отменили в Чебоксарах

Мэр города Чебоксары Денис Спирин сообщил об отмене концерта "Ночных снайперов" в своем Телеграм-канале.

Глава города добавил, что уведомление о принятом решении направлено организаторам мероприятия.

Диана Арбенина со своей командой должна была выйти на сцену российского города уже 14 апреля. Причины отмены концерта рок-коллектива не озвучиваются.

До этого сообщалось, что гастрольный тур певицы МакSим перенесен на более поздний срок. Даты новых выступлений пока неизвестны.

Пришли новости и из Воронежа, где не хотят видеть Ани Лорак. Выступление украинской певицы не состоится в этом городе РФ.