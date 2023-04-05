Садовод со стажем рассказал про апрельскую подкормку клубники для сладких ягод

Мало того, что ягоды от этой подкормки будут сладкими и сочными, они еще и вырастут в большом количестве. Так что урожай понесете ведрами с огорода.

Первым делом в начале или середине апреля вносим азот. Тогда кусты будут быстрее расти и лучше развиваться, сохраняя энергию для завязывания плодов.

Азот вносится как раз тогда, когда ягодник покрывается первыми листиками. Можно вносить органику или минеральные составы.

Попробуйте сделать так, как советует эксперт: 2 стакана раствора коровяка, стакан раствора сульфата аммония, все смешать. Эту смесь влить в 10 л воды, настоять какое-то время.

Поливать по литру под каждый куст.