Цветная капуста удивит урожаем, если учитывать эти особенности

Чтобы головки цветной капусты были крупными, белыми и плотными, необходимо создать ей комфортные условия.

Долгота светового дня

Цветная капуста идет в цвет, когда на стадии созревания световой день длится 13-15 часов. Поэтому нельзя сеять эту культуру рано.

Нужно рассчитать срок посадки так, чтобы головки начинали созревать не ранее конца августа, когда световой день сокращается до 15 часов.

Сорта, срок созревания которых, 100-120 дней, надо высевать, приблизительно, в начале мая.

Температура воздуха

Головки цветной капусты лучше всего развиваются при температуре от +15 до +20 градусов. При более низких температурах они остаются мелкими и не растут.

При температуре выше +20 градусов происходит то же самое: завязь останется мелкой или ее вовсе не будет.

Листовая масса

Капуста любого вида начинает завязывать кочаны и головки только после того, как нарастит хорошую листовую розетку – не менее 15-20 листьев.

Поэтому нельзя обламывать зеленые листья, удалять можно только сухие или гнилые.

Для роста зеленой массы капуста нуждается в обильном поливе и подкормках.

Стрессовые условия

Капуста не любит стрессов и плохо после них восстанавливается. Стрессом для нее являются: засуха, высокие температуры, обломленные листья, поражение вредителями. В таких ситуациях срабатывают защитные механизмы, и растение, заботясь о продолжении рода, начинает выбрасывать цветоносы.

Сортовые особенности

Лучше отдавать предпочтение поздним сортам. Цветная капуста наращивает головки в темноте. У поздних сортов природа сама все предусмотрела - верхние листья, как правило, смыкаются и прикрывают кочан. С ранними сортами такого не происходит, поэтому они чаще выдают маленькие желтые и рыхлые головки.