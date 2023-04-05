Ротару продает свой отель в Ялте Вилла София за 2 500 000 000 рублей

София Ротару в тайне от посторонних глаз продает все имущество, которое находится в ее собственности на территории Российской Федерации.

Известно, что она уже успела продать квартиру в Крыму, теперь хочет расстаться с гостиницей на полуострове.

Отель "Вилла София", принадлежащий исполнительнице, расположен в Ялте, а расстаться с ним артистка соглашается за 2 500 000 000 российских рублей.

Известно также, что Ротару является хозяйки дачи в Крыму, квартиры в Москве. О продаже этих объектов недвижимости информация пока отсутствует.

Напомним, что после событий конца февраля 2022 года Ротару покинула РФ, отказавшись давать концерты на территории страны.

Также известно, что она перечисляла средства на нужды украинской армии.