Почему в Индии так много мутаций у новорожденных

Их гораздо больше:

Близкородственные браки. В Индии довольно часто практикуют это. Причем порицанием такая любовь особо не пользуется.

Пренебрежение гигиеной. А вернее неправильное ее понимание. Там считается, что воды священной реки Ганг исцелят от всех болезней. При этом в нее тоннами сливают нечистоты, а все бегут туда купаться и даже пьют из неё.

Почитание мутантов. Это самая главная проблема. Осознай местные, что рождение деток с кучей запасных конечностей — ненормально, начали бы задумываться о своей жизни.

Ребёночка с отклонением автоматически считают божеством, а почитатели вереницей следуют к его дому.