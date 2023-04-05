СК РФ занимается оценкой действий Долгополого и Оганесяна, представивших пародию на теракт в Питере

О том, что дается правовая оценка действиям комиков, сообщается в Телеграм-канале СК России.

Сотрудники ведомства проверяют юмористов из-за их номера на сцене Берлина, где те представили зрителям пародию на теракт в Питере, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Александр Долгополов играл роль Дарьи Треповой, а ее соседа по психиатрической больнице Татарского - Гарик Оганесян.

Трагедия произошла 2 апреля. Журналист пришел на встречу с читателями, одна из посетительниц мероприятия вручила ему бюст, который взорвался в руках представителя СМИ

В вину юмористам ставится оправдание терроризма.

Интересно, что в в зале во время действия на сцене звучал дружный смех и аплодисменты.

СК обещает вынести решение относительно судьбы Оганесяна и Долгополова по результатам проверки.