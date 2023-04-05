Белстат анонсировал ограничение доступа к информации

В Белстате уточнили, что речь идет о статистических данных, порядке их распространения и представления.

Согласно постановлению ведомства, ограничения затронут статистическую информацию, которая может нанести ущерб национальной безопасности.

То же касается сведений, способных оказать негативное влияние на законные права граждан, их интересы, нравственность и общественный порядок.

В Белстате уточняется, что ограничения затронут распространение соответствующей информации через специализированные издания, информационные системы, сайты госорганов.