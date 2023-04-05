Роспотребнадзор обнаружил новый вирус Хасеки, который переносят клещи

Он похож на вирус Bole 4, который ранее обнаружили сразу в нескольких регионах мира. Оба они относятся к категории флавивирусов.

Такие патогены передаются комарами и клещами, вызывают ряд опасных заболеваний, в том числе клещевой энцефалит, лихорадку Денге и желтую лихорадку.

Ученые установили, что вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща как отдельно, так и вместе с другими инфекциями.

Вирус был обнаружен в азиатском регионе России, однако в Роспотребнадзоре полагают, что он уже распространился по всей стране.